Bad Saints, Donjon de Houdan, Houdan

Informations pratiques

Bad Saints Samedi 10 octobre, 19h00 Donjon de Houdan Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T19:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T19:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:30:00+02:00

Bad Saints vous embarque dans un univers blues-rock intense et sans compromis.

Quatre musiciens des Yvelines, complices de longue date, proposent un set puissant mêlant compositions originales et reprises habitées. Entre blues rugueux, rock incandescent et influences folk, leurs morceaux en français et en anglais s’inspirent de Dylan, Tom Waits, Bashung ou Gary Clark Jr.

Rien n’est jamais tout blanc ou tout noir… Let the good times roll!

Donjon de Houdan Place de la tour 78550 Houdan Houdan 78550 Yvelines Île-de-France

Bad Saints