Visite guidée de la ville Houdan, Office de tourisme du Pays houdanais, Houdan

Informations pratiques

Visite guidée de la ville Houdan Samedi 19 septembre, 10h00 Office de tourisme du Pays houdanais Yvelines

Gratuit. Sur inscription au 01 30 59 53 86. Visite possible à partir de 10 personnes minimum et 30 maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Visite commentée de la ville de Houdan (le donjon, les anciennes tours d’enceintes, les anciennes auberges, l’église, le marché aux volailles, etc.), le samedi 19 septembre à 10h.

Office de tourisme du Pays houdanais 4 place de la Tour 78550 Houdan Houdan 78550 Yvelines Île-de-France http://www.tourisme-pays-houdanais.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 59 53 86 »}] L’Office de Tourisme du Pays Houdanais, aménagé dans une ancienne grange au pied d’un donjon classé du XIIe siècle, propose chaque année des visites et expositions thématiques sur la ville de Houdan et le Pays Houdanais.

Visite commentée

©Nicolas Duprey