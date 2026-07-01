Visite commentée, Donjon de Houdan, Houdan

Informations pratiques

Visite commentée Samedi 19 septembre, 10h00 Donjon de Houdan Yvelines

Limitée à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Au cours d’une visite commentée, plongez dans l’histoire singulière du Donjon de Houdan, imposante tour médiévale du XIIᵉ siècle édifiée par les Comtes de Montfort.

Au fil des siècles, ce monument emblématique a connu plusieurs vies, devenant successivement prison puis château d’eau.

Parcourez ses quatre niveaux – la salle basse, la salle Montfort, la cuve et la terrasse panoramique – et profitez d’un point de vue exceptionnel sur la ville et ses environs.

Donjon de Houdan Place de la Tour 78550 Houdan Houdan 78550 Yvelines Île-de-France 07 68 71 40 21 https://www.ledonjondehoudan.fr http://www.facebookk.com/ledonjondehoudan.fr [{« type »: « phone », « value »: « 07 68 71 40 21 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ledonjondehoudan.fr »}] Monument historique de la fin du XIIe siècle. Espace culturel ouvert toute l’année, concert, animation, exposition, événement… Train : Ligne N, Dreux / Paris, gare de Houdan Nationale 12 en direction de Dreux : sortie : Houdan centre ville, puis « Donjon » ou bien Direction de Dreux sortie : sortie Maulette, puis « Houdan », puis « centre ville », puis « Donjon » (préférable le vendredi en raison du marché de Houdan) Direction Paris, sortie « Houdan ». Puis centre ville, puis « Donjon »

Visite commentée

©officedetourismedupayshoudanais