Exposition « La Boldoflorine, l’usine et sa célèbre tisane », Donjon de Houdan, Houdan

Informations pratiques

Exposition « La Boldoflorine, l’usine et sa célèbre tisane » 19 et 20 septembre Donjon de Houdan Yvelines

Jauge de 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez au Donjon de Houdan l’exposition temporaire « La Boldoflorine, l’usine et sa célèbre tisane ».

Partez à la découverte de l’histoire de la famille Fouché, de son usine à Houdan et de la Boldoflorine, la célèbre tisane pour le foie. À travers affiches publicitaires, photographies d’archives, témoignages et anecdotes, explorez l’aventure industrielle et familiale qui a donné naissance à l’un des produits les plus emblématiques du XXᵉ siècle.

Un parcours ludique et captivant pour comprendre comment une entreprise locale et sa tisane sont devenues un véritable succès populaire.

Exposition incluse dans la visite du Donjon de Houdan.

Donjon de Houdan Place de la Tour 78550 Houdan Houdan 78550 Yvelines Île-de-France 07 68 71 40 21 https://www.ledonjondehoudan.fr http://www.facebookk.com/ledonjondehoudan.fr Monument historique de la fin du XIIe siècle. Espace culturel ouvert toute l’année, concert, animation, exposition, événement… Train : Ligne N, Dreux / Paris, gare de Houdan Nationale 12 en direction de Dreux : sortie : Houdan centre ville, puis « Donjon » ou bien Direction de Dreux sortie : sortie Maulette, puis « Houdan », puis « centre ville », puis « Donjon » (préférable le vendredi en raison du marché de Houdan) Direction Paris, sortie « Houdan ». Puis centre ville, puis « Donjon »

Exposition « La Boldoflorine, l’usine et sa célèbre tisane »

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