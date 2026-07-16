Visite libre, Donjon de Houdan, Houdan

Informations pratiques

Visite libre 19 et 20 septembre Donjon de Houdan Yvelines

Jauge de 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le Donjon de Houdan, monument historique du XIIᵉ siècle édifié par la famille des Comtes de Montfort, a traversé les siècles en connaissant plusieurs vies. D’abord tour de guet et de défense, il fut ensuite transformé en prison avant de devenir château d’eau.

Parcourez ses quatre niveaux – la salle basse, la salle Montfort, la cuve du château d’eau et la terrasse panoramique – et plongez dans l’histoire de ce site exceptionnel, qui offre depuis son sommet une vue remarquable sur la ville et ses environs.

Une visite incontournable pour comprendre l’évolution de ce témoin majeur du patrimoine médiéval.

Prolongez votre découverte avec l’exposition temporaire « La Boldoflorine, l’usine et sa célèbre tisane », qui retrace l’histoire industrielle de la famille Fouché, de son usine à Houdan et de la Boldoflorine, tisane pour le foie, produit emblématique du XXᵉ siècle.

Donjon de Houdan Place de la Tour 78550 Houdan Houdan 78550 Yvelines Île-de-France 07 68 71 40 21 https://www.ledonjondehoudan.fr http://www.facebookk.com/ledonjondehoudan.fr Monument historique de la fin du XIIe siècle. Espace culturel ouvert toute l’année, concert, animation, exposition, événement… Train : Ligne N, Dreux / Paris, gare de Houdan Nationale 12 en direction de Dreux : sortie : Houdan centre ville, puis « Donjon » ou bien Direction de Dreux sortie : sortie Maulette, puis « Houdan », puis « centre ville », puis « Donjon » (préférable le vendredi en raison du marché de Houdan) Direction Paris, sortie « Houdan ». Puis centre ville, puis « Donjon »

Visite libre

©officedetourismedupayshoudanais