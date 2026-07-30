JEP Visite guidée de la ville de Houdan Office de Tourisme du Pays Houdanais Houdan

Informations pratiques

Houdan

JEP Visite guidée de la ville de Houdan

Office de Tourisme du Pays Houdanais 4 place de la Tour Houdan Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée de la ville de Houdan (le donjon, les anciennes tours d’enceintes, les anciennes auberges, l’église, le marché aux volailles, etc.), le samedi 19 septembre de 10h à 11h30.

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Office de Tourisme du Pays Houdanais 4 place de la Tour Houdan 78550 Yvelines Île-de-France +33 1 30 59 53 86 contact@tourismepayshoudanais.fr

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English :

Guided tour of the town of Houdan (the keep, the old city walls, the historic inns, the church, the poultry market, etc.), on Saturday, September 19, from 10:00 a.m. to 11:30 a.m.

L’événement JEP Visite guidée de la ville de Houdan Houdan a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays Houdanais