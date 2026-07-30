JEP Visite guidée de la ville de Houdan Office de Tourisme du Pays Houdanais Houdan
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme du Pays Houdanais · Houdan
Informations pratiques
Houdan
JEP Visite guidée de la ville de Houdan
Office de Tourisme du Pays Houdanais 4 place de la Tour Houdan Yvelines
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentée de la ville de Houdan (le donjon, les anciennes tours d’enceintes, les anciennes auberges, l’église, le marché aux volailles, etc.), le samedi 19 septembre de 10h à 11h30.
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Office de Tourisme du Pays Houdanais 4 place de la Tour Houdan 78550 Yvelines Île-de-France +33 1 30 59 53 86 contact@tourismepayshoudanais.fr
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English :
Guided tour of the town of Houdan (the keep, the old city walls, the historic inns, the church, the poultry market, etc.), on Saturday, September 19, from 10:00 a.m. to 11:30 a.m.
L’événement JEP Visite guidée de la ville de Houdan Houdan a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays Houdanais
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