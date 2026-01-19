Bag Lady Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Agen

Agen

Bag Lady

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:45:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Concert live avec Bag Lady au Plancher des Vaches. Une soirée musicale pleine d’énergie et d’émotions dans une ambiance conviviale. Venez profiter du live entre amis autour d’un verre ou d’un bon plat, et laissez-vous porter par la musique !

Concert live avec Bag Lady.

Envie de vibrer au son du live et de passer une super soirée entre amis ?

Ce vendredi, le Plancher des Vaches accueille BAG LADY pour un concert plein d’énergie et d’émotions.

Au programme

Musique live

Ambiance chaleureuse et conviviale

Un bon moment à partager autour d’un verre ou d’un bon plat

Installez-vous, laissez-vous porter par la musique et profitez de la soirée .

Place du Pin Multiplexe CGR CINEMAS Le plancher des vaches Bistrot Pub Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com

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English : Bag Lady

Live concert with Bag Lady at Plancher des Vaches. A musical evening full of energy and emotion in a convivial atmosphere. Come and enjoy the live show with friends over a drink or a good meal, and let the music take you away!

L’événement Bag Lady Agen a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Destination Agen