Bagad de Lann‑Bihoué Le Quartz Brest

Informations pratiques

Brest

Bagad de Lann‑Bihoué

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26 20:15:00

Date(s) :

2026-09-26

Ambassadeurs de la musique traditionnelle bretonne et de la Marine Nationale, le plus renommé des Bagadoù investit pour la première fois le plateau du Grands Théâtre à l’occasion des 400 ans de la Marine Nationale.

Alliant exigence et passion, ce bagad fait rayonner depuis 1952 la Marine Nationale en France comme à l’étranger.

Il trouve son inspiration dans le répertoire traditionnel breton tout en restant ouvert à d’autres univers musicaux. C’est ainsi qu’au gré de ses voyages sur les cinq continents, les 30 sonneurs et le Penn Bagad ont puisé de multiples influences pour revisiter leur répertoire.

D’Azerty, leur morceau emblématique, aux percussions latines en passion par Le Lion de Cléopâtre tiré du dessin animé Astérix, un programme qui s’annonce haut en couleurs !

Informations pratiques

Durée 1h15.

Réservation fortement recommandée, en ligne ou à la billetterie du Quartz. .

Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

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English :

L’événement Bagad de Lann‑Bihoué Brest a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue