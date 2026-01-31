Bagnoles de Pom’ Pomme, Pomme, Pomme, Pomme ! Place du Marché Bagnoles de l’Orne Normandie

Bagnoles de Pom’ Pomme, Pomme, Pomme, Pomme !

Ferme cidricole en agriculture biologique où les pommes et les poires sont reines !

Ludovic et Marie-Hélène vous ouvrent les portes de leur exploitation pour partager leur passion et leur savoir-faire.

Entre vergers, moutons et fabrication artisanale, découvrez les coulisses de la production du cidre, du poiré et des délicieux jus de fruits (pomme-cassis, pomme-fraise …).

Une sortie conviviale et gourmande à ne pas manquer !

Durée: 2h Sur réservation

Dates 2026

Samedi 14 Mars ; Samedi 4 Avril ; Samedi 25 Avril ; Samedi 16 Mai ; Samedi 6 Juin ; Samedi 20 Juin ; Samedi 11 Juillet ; Samedi 18 Juillet ; Samedi 8 Aout ; Samedi 22 Aout ; Samedi 12 Septembre ; Samedi 19 Septembre ; Samedi 10 Octobre ; Samedi 24 Octobre ; Samedi 14 Novembre .

Place du Marché Office de tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

