Bagnoles en 30 minutes chrono 1 rue des Casinos, devant La Potinière du Lac Bagnoles de l’Orne Normandie

Bagnoles en 30 minutes chrono

1 rue des Casinos, devant La Potinière du Lac 1 Rue des Casinos Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 14:30:00

fin : 2026-03-13 15:15:00

Date(s) :

2026-03-13

Simple et efficace, tel est le concept de cette visite pour découvrir Bagnoles de l’Orne à 360°.

Qui a dit qu’en 30 minutes, on n’avait pas de quoi papoter ?

À travers un condensé (bien pensé) d’histoire et de curiosités on vous propose de vous présenter les lieux emblématiques de la ville du majestueux Grand Hôtel à l’ancienne gare ferroviaire, des casinos aux thermes, sans oublier notre star locale qu’est le lac.

En bonus, de bonnes adresses pour profiter pleinement de votre séjour et pour des souvenirs

locaux et gourmands à déguster (ou à offrir) !

Minimum 4 personnes, maximum 20 personnes.

Rendez-vous à la Potinière pour le début de la visite.

Durée 30 minutes

Réservation obligatoire avant 11h30 le jour même. .

1 rue des Casinos, devant La Potinière du Lac 1 Rue des Casinos Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bagnoles en 30 minutes chrono

L’événement Bagnoles en 30 minutes chrono Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-01-16 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne