Baignade estivale – Just Fontaine Baignade estivale – Just Fontaine Paris

Informations pratiques

La Ville de Paris vous accueillent cet été au stade Just Fontaine pour profiter d’un bassin extérieur éphémère et d’activités sportives.

Et de nombreuses animations en fonction des jours : cinéma, jeux vidéos, … tout le long de l’été.

Horaires Just Fontaine ; Crédits : Ville de Paris / Baignade Just Fontaine

Horaires activités ; Crédits : Ville de Paris / Baignade Just Fontaine

Infos ouverture/fermeture : Cliquez ici pour connaître les horaires d’ouverture et de fermeture en temps réel.

Dès le 4 juillet, six baignades ouvriront gratuitement dans différents lieux de la capitale. Découvrez la baignade Just Fontaine.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 16 août 2026 :

dimanche

de 14h00 à 18h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 21h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 13h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-16T21:00:00+02:00

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Baignade estivale – Just Fontaine 6 avenue Brunetière 75017 Paris

https://www.paris.fr/lieux/baignade-estivale-just-fontaine-20607 +33147665703



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