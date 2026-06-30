Baignade estivale – Just Fontaine Baignade estivale – Just Fontaine Paris
samedi 4 juillet 2026 · Baignade estivale - Just Fontaine · Paris
Informations pratiques
La Ville de Paris vous accueillent cet été au stade Just Fontaine pour profiter d’un bassin extérieur éphémère et d’activités sportives.
Et de nombreuses animations en fonction des jours : cinéma, jeux vidéos, … tout le long de l’été.
Infos ouverture/fermeture :
Cliquez ici pour connaître les horaires d’ouverture et de fermeture en temps réel.
Dès le 4 juillet, six baignades ouvriront gratuitement dans différents lieux de la capitale. Découvrez la baignade Just Fontaine.
Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 16 août 2026 :
dimanche
de 14h00 à 18h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 14h00 à 21h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 10h00 à 13h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-16T21:00:00+02:00
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Baignade estivale – Just Fontaine 6 avenue Brunetière 75017 Paris
https://www.paris.fr/lieux/baignade-estivale-just-fontaine-20607 +33147665703
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