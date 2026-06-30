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Baignade estivale – Just Fontaine Baignade estivale – Just Fontaine Paris

samedi 4 juillet 2026 · Baignade estivale - Just Fontaine · Paris

Baignade estivale – Just Fontaine Baignade estivale – Just Fontaine Paris

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Lieu
Baignade estivale - Just Fontaine
Adresse
6 avenue Brunetière
Ville
75017 Paris
Département
Paris

La Ville de Paris vous accueillent cet été au stade Just Fontaine pour profiter d’un bassin extérieur éphémère et d’activités sportives.

Et de nombreuses animations en fonction des jours : cinéma, jeux vidéos, … tout le long de l’été.

Horaires Just Fontaine ; Crédits : Ville de Paris / Baignade Just Fontaine
Horaires activités ; Crédits : Ville de Paris / Baignade Just Fontaine

Infos ouverture/fermeture :

Cliquez ici pour connaître les horaires d’ouverture et de fermeture en temps réel.

Dès le 4 juillet, six baignades ouvriront gratuitement dans différents lieux de la capitale. Découvrez la baignade Just Fontaine.
Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 16 août 2026 :
dimanche
de 14h00 à 18h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 14h00 à 21h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 10h00 à 13h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-16T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T13:00:00+02:00;2026-07-04T14:00:00+02:00_2026-07-04T21:00:00+02:00;2026-07-05T10:00:00+02:00_2026-07-05T13:00:00+02:00;2026-07-05T14:00:00+02:00_2026-07-05T18:00:00+02:00;2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T13:00:00+02:00;2026-07-06T14:00:00+02:00_2026-07-06T21:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T13:00:00+02:00;2026-07-07T14:00:00+02:00_2026-07-07T21:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T13:00:00+02:00;2026-07-08T14:00:00+02:00_2026-07-08T21:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T13:00:00+02:00;2026-07-09T14:00:00+02:00_2026-07-09T21:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T13:00:00+02:00;2026-07-10T14:00:00+02:00_2026-07-10T21:00:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T13:00:00+02:00;2026-07-11T14:00:00+02:00_2026-07-11T21:00:00+02:00;2026-07-12T10:00:00+02:00_2026-07-12T13:00:00+02:00;2026-07-12T14:00:00+02:00_2026-07-12T18:00:00+02:00;2026-07-13T10:00:00+02:00_2026-07-13T13:00:00+02:00;2026-07-13T14:00:00+02:00_2026-07-13T21:00:00+02:00;2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T13:00:00+02:00;2026-07-14T14:00:00+02:00_2026-07-14T21:00:00+02:00;2026-07-15T10:00:00+02:00_2026-07-15T13:00:00+02:00;2026-07-15T14:00:00+02:00_2026-07-15T21:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T13:00:00+02:00;2026-07-16T14:00:00+02:00_2026-07-16T21:00:00+02:00;2026-07-17T10:00:00+02:00_2026-07-17T13:00:00+02:00;2026-07-17T14:00:00+02:00_2026-07-17T21:00:00+02:00;2026-07-18T10:00:00+02:00_2026-07-18T13:00:00+02:00;2026-07-18T14:00:00+02:00_2026-07-18T21:00:00+02:00;2026-07-19T10:00:00+02:00_2026-07-19T13:00:00+02:00;2026-07-19T14:00:00+02:00_2026-07-19T18:00:00+02:00;2026-07-20T10:00:00+02:00_2026-07-20T13:00:00+02:00;2026-07-20T14:00:00+02:00_2026-07-20T21:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T13:00:00+02:00;2026-07-21T14:00:00+02:00_2026-07-21T21:00:00+02:00;2026-07-22T10:00:00+02:00_2026-07-22T13:00:00+02:00;2026-07-22T14:00:00+02:00_2026-07-22T21:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T13:00:00+02:00;2026-07-23T14:00:00+02:00_2026-07-23T21:00:00+02:00;2026-07-24T10:00:00+02:00_2026-07-24T13:00:00+02:00;2026-07-24T14:00:00+02:00_2026-07-24T21:00:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T13:00:00+02:00;2026-07-25T14:00:00+02:00_2026-07-25T21:00:00+02:00;2026-07-26T10:00:00+02:00_2026-07-26T13:00:00+02:00;2026-07-26T14:00:00+02:00_2026-07-26T18:00:00+02:00;2026-07-27T10:00:00+02:00_2026-07-27T13:00:00+02:00;2026-07-27T14:00:00+02:00_2026-07-27T21:00:00+02:00;2026-07-28T10:00:00+02:00_2026-07-28T13:00:00+02:00;2026-07-28T14:00:00+02:00_2026-07-28T21:00:00+02:00;2026-07-29T10:00:00+02:00_2026-07-29T13:00:00+02:00;2026-07-29T14:00:00+02:00_2026-07-29T21:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T13:00:00+02:00;2026-07-30T14:00:00+02:00_2026-07-30T21:00:00+02:00;2026-07-31T10:00:00+02:00_2026-07-31T13:00:00+02:00;2026-07-31T14:00:00+02:00_2026-07-31T21:00:00+02:00;2026-08-01T10:00:00+02:00_2026-08-01T13:00:00+02:00;2026-08-01T14:00:00+02:00_2026-08-01T21:00:00+02:00;2026-08-02T10:00:00+02:00_2026-08-02T13:00:00+02:00;2026-08-02T14:00:00+02:00_2026-08-02T18:00:00+02:00;2026-08-03T10:00:00+02:00_2026-08-03T13:00:00+02:00;2026-08-03T14:00:00+02:00_2026-08-03T21:00:00+02:00;2026-08-04T10:00:00+02:00_2026-08-04T13:00:00+02:00;2026-08-04T14:00:00+02:00_2026-08-04T21:00:00+02:00;2026-08-05T10:00:00+02:00_2026-08-05T13:00:00+02:00;2026-08-05T14:00:00+02:00_2026-08-05T21:00:00+02:00;2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T13:00:00+02:00;2026-08-06T14:00:00+02:00_2026-08-06T21:00:00+02:00;2026-08-07T10:00:00+02:00_2026-08-07T13:00:00+02:00;2026-08-07T14:00:00+02:00_2026-08-07T21:00:00+02:00;2026-08-08T10:00:00+02:00_2026-08-08T13:00:00+02:00;2026-08-08T14:00:00+02:00_2026-08-08T21:00:00+02:00;2026-08-09T10:00:00+02:00_2026-08-09T13:00:00+02:00;2026-08-09T14:00:00+02:00_2026-08-09T18:00:00+02:00;2026-08-10T10:00:00+02:00_2026-08-10T13:00:00+02:00;2026-08-10T14:00:00+02:00_2026-08-10T21:00:00+02:00;2026-08-11T10:00:00+02:00_2026-08-11T13:00:00+02:00;2026-08-11T14:00:00+02:00_2026-08-11T21:00:00+02:00;2026-08-12T10:00:00+02:00_2026-08-12T13:00:00+02:00;2026-08-12T14:00:00+02:00_2026-08-12T21:00:00+02:00;2026-08-13T10:00:00+02:00_2026-08-13T13:00:00+02:00;2026-08-13T14:00:00+02:00_2026-08-13T21:00:00+02:00;2026-08-14T10:00:00+02:00_2026-08-14T13:00:00+02:00;2026-08-14T14:00:00+02:00_2026-08-14T21:00:00+02:00;2026-08-15T10:00:00+02:00_2026-08-15T13:00:00+02:00;2026-08-15T14:00:00+02:00_2026-08-15T21:00:00+02:00;2026-08-16T10:00:00+02:00_2026-08-16T13:00:00+02:00;2026-08-16T14:00:00+02:00_2026-08-16T18:00:00+02:00

Baignade estivale – Just Fontaine 6 avenue Brunetière  75017 Paris
https://www.paris.fr/lieux/baignade-estivale-just-fontaine-20607 +33147665703


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