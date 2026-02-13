Baila Conmigo Saumur
Baila Conmigo Saumur vendredi 10 juillet 2026.
Saumur
Baila Conmigo
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10 23:15:00
Date(s) :
2026-07-10
Quand l’été s’installe à Saumur, les corps ont envie de bouger, de vibrer et de se retrouver sur la piste…
Sur la place Saint-Pierre, la soirée Baila Conmigo vous invite à plonger dans une ambiance chaleureuse et festive. Avec l’association Salsa Saumur, laissez-vous guider pour quelques pas de danse et découvrez les bases des pasos , entre initiation et plaisir du mouvement, sous les lampions de la nuit d’été.
Puis place à la musique live avec Los Camineros, formation de salsa cubaine menée par Wilfredo Benavides, chanteur et contrebassiste. Leur énergie communicative et leurs rythmes variés (salsa, merengue, chacha, konpa, reggaeton) transforment la soirée en véritable voyage musical.
Un moment suspendu, festif et ouvert à tous, où l’on danse autant qu’on partage.
Au programme
– Animation association Salsa Saumur Démonstration et initiation à la salsa
De 20h à 21h et de 22h à 22h15.
– Concert Los Camineros Musique latine et cubaine
De 21h à 22h et de 22h15 à 23h15.
En partenariat avec le Syndicat Saumur Champigny.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 10 juillet 2026 de 20h à 23h15. .
Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00
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English :
When the %E9t%E9 comes to %E0 Saumur, people just want to move, let loose, and hit the dance floor…
L’événement Baila Conmigo Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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