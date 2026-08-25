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Baile Brasil – Spécial Verão 2000 #2 Bizz’Art Paris
vendredi 28 août 2026 · Bizz'Art · Paris
Informations pratiques
Baile Brasil – Spécial Verão 2000 #2 Bizz’Art Paris Vendredi 28 août, 23h00
Ce vendredi on voyage depuis Paris direction le Brésil des années 2000 pour une nuit 100% nostalgie, soleil et dancefloor !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-28T23:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-28T23:59:00.000+02:00
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Bizz’Art 167 Quai de Valmy, 75010 Paris Paris
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