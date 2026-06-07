Stage Manga 11-13 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS
Stage Manga 11-13 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS mardi 25 août 2026.
Ce stage invite les 11-13 ans à découvrir les bases du dessin manga : création de personnages, expressions, proportions et premières mises en scène. Une immersion créative pour développer son style, raconter des histoires en images et partager sa passion.
Imaginer, dessiner et donner vie à ses propres personnages de manga pendant les vacances.
Du mardi 25 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 13h30 à 15h00
payant
19€ pour la totalité du stage
Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 13 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-25T16:30:00+02:00
fin : 2026-08-28T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-25T13:30:00+02:00_2026-08-25T15:00:00+02:00;2026-08-26T13:30:00+02:00_2026-08-26T15:00:00+02:00;2026-08-27T13:30:00+02:00_2026-08-27T15:00:00+02:00;2026-08-28T13:30:00+02:00_2026-08-28T15:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre 75016 PARIS
https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour
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