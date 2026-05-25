LECTURE – « Macaques », Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

J’ai huit ans et demi, tu sais

Huit ans et demi

Je suis vieille – j’veux dire, je me rappelle quand j’avais sept ans, il y a beaucoup de chose que je ne comprenais pas

Alors qu’aujourd’hui

A huit ans et demi.

L’odyssée sensible d’une petite fille qui peu à peu fait le deuil de sa mère. Au cours de ce chemin d’acceptation, elle croise toute une galerie de personnages au milieu d’un monde en proie à la peur et à la guerre civile.

Le mardi 25 août 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit

Entrée Libre

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-25T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-25T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-25T18:00:00+02:00_2026-08-25T19:00:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris

https://letheatredeverdure.com/spectacle/macaques-2/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/



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