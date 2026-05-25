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LECTURE – « Macaques », Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

LECTURE – « Macaques », Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

LECTURE – « Macaques », Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris mardi 25 août 2026.

Lieu : Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare

Adresse : Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne

Ville : 75016 Paris

Département : Paris

Début : mardi 25 août 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Tarif : <p>Entrée Libre</p>

J’ai huit ans et demi, tu sais
Huit ans et demi
Je suis vieille – j’veux dire, je me rappelle quand j’avais sept ans, il y a beaucoup de chose que je ne comprenais pas
Alors qu’aujourd’hui
A huit ans et demi.

L’odyssée sensible d’une petite fille qui peu à peu fait le deuil de sa mère. Au cours de ce chemin d’acceptation, elle croise toute une galerie de personnages au milieu d’un monde en proie à la peur et à la guerre civile.
Le mardi 25 août 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit

Entrée Libre

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-25T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-25T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-25T18:00:00+02:00_2026-08-25T19:00:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne  75016 Paris
https://letheatredeverdure.com/spectacle/macaques-2/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/


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