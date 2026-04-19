Le quartier de mon enfance : l’histoire de Joseph Joffo Mémorial de la Shoah Paris

Pour les familles (enfant à partir de 10 ans).

Le parcours de mémoire invite à suivre les pas de Joseph Joffo, enfant caché devenu l’auteur emblématique d’Un sac de billes. De l’école de la rue Ferdinand-Flocon à la synagogue de la rue Saint-Isaure, en passant par la rue Clignancourt, il retrace les lieux marquants de son histoire et de sa survie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte (qui doit lui aussi réserver sa place).

Durée : 1 h 30.

Lieu de rendez-vous : indiqué quelques jours avant le parcours.

Réserver

Ce parcours de mémoire invite à suivre les pas de Joseph Joffo, enfant caché devenu l’auteur emblématique d’Un sac de billes. De l’école de la rue Ferdinand-Flocon à la synagogue de la rue Saint-Isaure, en passant par la rue Clignancourt, il retrace les lieux marquants de son histoire et de sa survie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le mardi 25 août 2026

de 15h00 à 17h00

payant

Tarif : 6€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-25T18:00:00+02:00

fin : 2026-08-25T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-25T15:00:00+02:00_2026-08-25T17:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/le-quartier-de-mon-enfance-lhistoire-de-joseph-joffo +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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