Le quartier de mon enfance : l’histoire de Joseph Joffo Mémorial de la Shoah Paris
Le quartier de mon enfance : l’histoire de Joseph Joffo Mémorial de la Shoah Paris mardi 25 août 2026.
Pour les familles (enfant à partir de 10 ans).
Le parcours de mémoire invite à suivre les pas de Joseph Joffo, enfant caché devenu l’auteur emblématique d’Un sac de billes. De l’école de la rue Ferdinand-Flocon à la synagogue de la rue Saint-Isaure, en passant par la rue Clignancourt, il retrace les lieux marquants de son histoire et de sa survie pendant la Seconde Guerre mondiale.
Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte (qui doit lui aussi réserver sa place).
Durée : 1 h 30.
Lieu de rendez-vous : indiqué quelques jours avant le parcours.
Ce parcours de mémoire invite à suivre les pas de Joseph Joffo, enfant caché devenu l’auteur emblématique d’Un sac de billes. De l’école de la rue Ferdinand-Flocon à la synagogue de la rue Saint-Isaure, en passant par la rue Clignancourt, il retrace les lieux marquants de son histoire et de sa survie pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le mardi 25 août 2026
de 15h00 à 17h00
payant
Tarif : 6€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-25T18:00:00+02:00
fin : 2026-08-25T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-25T15:00:00+02:00_2026-08-25T17:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/le-quartier-de-mon-enfance-lhistoire-de-joseph-joffo +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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