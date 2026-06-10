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Stage Manga 14-18 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Stage Manga 14-18 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS

Stage Manga 14-18 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS mardi 25 août 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Point du Jour

Adresse : 1-9 rue du Général Malleterre

Ville : 75016 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 25 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif : <p>23.05€ pour la totalité du stage</p>

Ce stage invite les 14-18 ans à découvrir les bases du dessin manga : création de personnages, expressions, proportions et premières mises en scène. Une immersion créative pour développer son style, raconter des histoires en images et partager sa passion.

Imaginer, dessiner et donner vie à ses propres personnages de manga pendant les vacances.
Du mardi 25 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 16h00 à 16h30
payant

23.05€ pour la totalité du stage

Public jeunes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-25T19:00:00+02:00
fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-25T16:00:00+02:00_2026-08-25T16:30:00+02:00;2026-08-26T16:00:00+02:00_2026-08-26T16:30:00+02:00;2026-08-27T16:00:00+02:00_2026-08-27T16:30:00+02:00;2026-08-28T16:00:00+02:00_2026-08-28T16:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Point du Jour 1-9 rue du Général Malleterre  75016 PARIS
https://www.actisce.eu/point-du-jour +33146510315 capointdujour@actisce.org https://www.facebook.com/centrepointdujour https://www.facebook.com/centrepointdujour


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