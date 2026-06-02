Baile do Brasil #11 – live roda samba + Djs 100% Brazil vibes Punk Paradise Paris
Baile do Brasil #11 – live roda samba + Djs 100% Brazil vibes Punk Paradise Paris vendredi 5 juin 2026.
Baile do Brasil #11 – live roda samba + Djs 100% Brazil vibes Punk Paradise Paris Vendredi 5 juin, 19h00
Bienvenus à une nouvelle édition de la soirée Baile do Brasil avec live samba et clubbing pour se transporter de Paris à Copacabana !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-05T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-05T23:59:00.000+02:00
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Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Paris
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