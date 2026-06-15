BAILE INOLVIDABLE 2 – Open Air Latino Mix Salseo con Perreo! TLM Paris
BAILE INOLVIDABLE 2 – Open Air Latino Mix Salseo con Perreo! TLM Paris vendredi 19 juin 2026.
BAILE INOLVIDABLE 2 – Open Air Latino Mix Salseo con Perreo! TLM Paris Vendredi 19 juin, 19h00
Cet été Le Bal Tropical de Paname vous a concocté un open air caliente latina vibes mêlant salsa, reggaeton, cumbia, bachata et vibes afro-caribéennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-19T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-19T23:59:00.000+02:00
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TLM 105 rue Curial, 75019 Paris Paris
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