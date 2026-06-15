BAILE INOLVIDABLE 2 – Open Air Latino Mix Salseo con Perreo! TLM Paris Vendredi 19 juin, 19h00

Cet été Le Bal Tropical de Paname vous a concocté un open air caliente latina vibes mêlant salsa, reggaeton, cumbia, bachata et vibes afro-caribéennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-19T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-19T23:59:00.000+02:00

1



TLM 105 rue Curial, 75019 Paris Paris



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

