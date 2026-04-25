Musique en Mouvement : Ateliers découverte Guitare et flûte traversière en juin ! Ecole Musique en Mouvement Paris

Deux dates d’ateliers d’instruments sont proposées durant le mois de juin :

Lundi 15 juin : flûte traversière

17h00 – 17h30

Mardi 23 juin : Guitare classique

17h30 – 18h ou 18h15 – 18h45

Lieu : 36 rue Gassendi, 75014 Paris

Merci de vous pré-inscrire en remplissant le formulaire suivant :

https://forms.gle/Sr2E1WnxRRXPn1G67

La participation à nos ateliers est gratuite (dans la limite des places disponibles).

Contact :

musiqueenmouvement@gmail.com

06 13 22 07 22‬

L’école ‘Musique en Mouvement invite votre enfant à venir participer à l’un de ses ateliers d’instruments. Durant le mois de juin, nos professeurs présenteront la guitare classique et la flûte traversière !

Le mardi 23 juin 2026

de 18h15 à 18h45

Le mardi 23 juin 2026

de 17h30 à 18h00

Le lundi 15 juin 2026

de 17h00 à 17h30

gratuit

La participation à nos ateliers est gratuite (dans la limite des places disponibles).

Une fois le formulaire rempli, votre inscription sera validée par retour de mail.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-23T21:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-15T17:00:00+02:00_2026-06-15T17:30:00+02:00;2026-06-23T17:30:00+02:00_2026-06-23T18:00:00+02:00;2026-06-23T18:15:00+02:00_2026-06-23T18:45:00+02:00

Ecole Musique en Mouvement 36 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.musique-en-mouvement.asso.fr/ +33613220722 musiqueenmouvement@gmail.com



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