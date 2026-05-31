Révision du brevet des collèges au Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS
Révision du brevet des collèges au Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS lundi 15 juin 2026.
La fin du collège est marquée par le premier diplôme dans la vie : le Diplôme national du brevet (DNB). Pour se donner les meilleures chances, le CPA Jean-Michel Martial propose aux élèves de 3ème une heure trente de révision par jour la semaine précédant l’examen avec des conseils de gestion du stress.
Mettez toutes les chances de votre côté en révisant le Brevet au CPA Jean-Michel Martial.
Du lundi 15 juin 2026 au vendredi 19 juin 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 17h30 à 19h00
gratuit
Réservation par téléphone : 01 58 20 58 00, par mail : cpajeanmichelmartial@actisce.org ou à l’accueil du centre.
Public jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-15T20:30:00+02:00
fin : 2026-06-19T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-15T17:30:00+02:00_2026-06-15T19:00:00+02:00;2026-06-16T17:30:00+02:00_2026-06-16T19:00:00+02:00;2026-06-17T17:30:00+02:00_2026-06-17T19:00:00+02:00;2026-06-18T17:30:00+02:00_2026-06-18T19:00:00+02:00;2026-06-19T17:30:00+02:00_2026-06-19T19:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Églises Tour 2026 Église intermédiaire du 10km et départ du 5km Paris 31 mai 2026
- Activité souplesse et écriture – Entre ciel et pierre, Arc de triomphe, Paris 31 mai 2026
- Le Tour de Paris : l’urban trail autour de la capitale Parc de la Villette Paris 31 mai 2026
- Vide Grenier des Grands Moulins 31 mai 2026
- D’une colline à une montagne, en mouvement ! (I/2), Arc de triomphe, Paris 31 mai 2026