Révision du brevet des collèges au Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

La fin du collège est marquée par le premier diplôme dans la vie : le Diplôme national du brevet (DNB). Pour se donner les meilleures chances, le CPA Jean-Michel Martial propose aux élèves de 3ème une heure trente de révision par jour la semaine précédant l’examen avec des conseils de gestion du stress.

Mettez toutes les chances de votre côté en révisant le Brevet au CPA Jean-Michel Martial.

Du lundi 15 juin 2026 au vendredi 19 juin 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 17h30 à 19h00

gratuit

Réservation par téléphone : 01 58 20 58 00, par mail : cpajeanmichelmartial@actisce.org ou à l’accueil du centre.

Public jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T20:30:00+02:00

fin : 2026-06-19T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-15T17:30:00+02:00_2026-06-15T19:00:00+02:00;2026-06-16T17:30:00+02:00_2026-06-16T19:00:00+02:00;2026-06-17T17:30:00+02:00_2026-06-17T19:00:00+02:00;2026-06-18T17:30:00+02:00_2026-06-18T19:00:00+02:00;2026-06-19T17:30:00+02:00_2026-06-19T19:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/



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