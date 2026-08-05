AGENDA · Pantin
BAILE INOLVIDABLE – Fiesta 100% latino Salseo con Perreo !! La Cité Fertile Pantin
jeudi 6 août 2026 · La Cité Fertile · Pantin
Informations pratiques
BAILE INOLVIDABLE – Fiesta 100% latino Salseo con Perreo !! La Cité Fertile Pantin Jeudi 6 août, 18h00
Cet été Le Bal Tropical de Paname vous a concocté une fiesta caliente latina vibes mêlant salsa, reggaeton, cumbia, bachata et vibes afro-caribéennes !!
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-06T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-06T23:59:00.000+02:00
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La Cité Fertile 14 Avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin Pantin
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