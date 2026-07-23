Baile Inolvidable – Salseo con Perreo ! Open air Latino mix Salsa, Cumbia, Reggaeton, Merengue y más! Plantation Paris

Informations pratiques

Une nuit entre tradition et modernité, inspirée par l’énergie de Bad Bunny, pour danser sin parar.

RDV avec DJ Cucurucho & Groovalizacion DJs pour transpirer avec une ambiance 100% latino con mucho salseo y perreo hasta abajo.

Et tout ça se passe à Plantation, un endroit unique à Paris perché à 15 mètres au-dessus du 18ème !

Un rooftop pas comme les autres : une ferme urbaine de 7000 m² où nature, musique et fête se rencontrent.

Entre serre bioclimatique, potager en permaculture et bar végétalisé, viens t’évader le temps d’une soirée hors du temps dans une ambiance festive, solaire et conviviale

L’été arrive à Paris et Le Bal Tropical de Paname débarque en open air pour une fiesta latina caliente mêlant salsa, reggaeton, cumbia, bachata et vibes afro-caribéennes.

Le vendredi 24 juillet 2026

de 19h00 à 02h00

payant

Gratuit avant 19h

Prevente : 5 euros avant 21h et 8 euros après (+frais)

Sur place : 10 euros (CB only, pas d’espèces).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-24T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-25T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-24T19:00:00+02:00_2026-07-24T02:00:00+02:00

Plantation 37, rue des Cheminots 75018 Paris

https://www.facebook.com/baltropicalpaname https://www.facebook.com/baltropicalpaname



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