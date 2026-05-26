Bain de forêt aux Gayeulles ! Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Lundi 6 juillet, 14h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

La Sylvothérapie est reconnue depuis les années 80 par le Japon. On se baigne en forêt pendant plusieurs heures pour trouver un bien-être profond et bien plus encore… Isa vous propose de vous guider !

Déconnectez en douceur grâce aux vertus de la forêt et de ses arbres, le temps d’une parenthèse suspendue à l’écoute de tous vos sens…

Le « Shinrin-Yoku », terme employé au Japon est une pratique ressourçante qui consiste à mettre tous ses sens en éveil au cœur de la forêt! On ressent le moment présent, on lâche prise, on se laisser aller!

L’efficacité de cette médecine, découverte intuitivement, est désormais corroborée par les résultats d’un nombre croissant de recherches scientifiques qui confirment ses multiples bienfaits, à commencer par la sérénité.

Pour bien comprendre, Vivez l’immersion. Il n’y a rien à faire, juste se laisser guider et s’émerveiller avec Isa,. [www.lasilvaviaisa.com](www.lasilvaviaisa.com)

Pour adultes – sur inscription – gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-06T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-06T16:30:00.000+02:00

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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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