Bain de mots à la piscine du Triolo, Piscine du Triolo, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Bain de mots à la piscine du Triolo Samedi 19 septembre, 10h00 Piscine du Triolo Nord

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Samedi 19 septembre de 10h à 11h30, participez à une séance de piscine originale à destination des tous petits !

Suivez les conteuses de l’association Dire Lire en musique des vestiaires au petit bassin. Le bassin sera spécialement aménagé afin d’être adapté pour les enfants de 6 mois à 6 ans. À 11h, les conteuses proposent une salade de comptine à l’étage.

La piscine créée par l’architecte Jean Doldourian a été labellisée Architecture contemporaine remarquable en 2024.

Horaires

Samedi 19 septembre de 10h à 11h30

Sur inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026

Chaque enfant peut être accompagné de 2 parents maximum.

L’inscription concerne les parents et les enfants.

Piscine du Triolo Rue de la Tradition 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 28 80 00 47 https://www.villeneuvedascq.fr/piscine.html [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]

Samedi 19 septembre de 10h à 11h30, participez à une séance de piscine originale à destination des tous petits ! spectacle patrimoine

Ville de Villeneuve d’Ascq