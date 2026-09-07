Bain de mots à la piscine du Triolo, Piscine du Triolo, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Piscine du Triolo · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Bain de mots à la piscine du Triolo Samedi 19 septembre, 10h00 Piscine du Triolo Nord
Gratuit – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Samedi 19 septembre de 10h à 11h30, participez à une séance de piscine originale à destination des tous petits !
Suivez les conteuses de l’association Dire Lire en musique des vestiaires au petit bassin. Le bassin sera spécialement aménagé afin d’être adapté pour les enfants de 6 mois à 6 ans. À 11h, les conteuses proposent une salade de comptine à l’étage.
La piscine créée par l’architecte Jean Doldourian a été labellisée Architecture contemporaine remarquable en 2024.
Horaires
Samedi 19 septembre de 10h à 11h30
Sur inscription
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026
Chaque enfant peut être accompagné de 2 parents maximum.
L’inscription concerne les parents et les enfants.
Piscine du Triolo Rue de la Tradition 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 28 80 00 47 https://www.villeneuvedascq.fr/piscine.html [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2026 »}]
Samedi 19 septembre de 10h à 11h30, participez à une séance de piscine originale à destination des tous petits ! spectacle patrimoine
Ville de Villeneuve d’Ascq
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