Informations pratiques

Chapelle-des-Bois

Bain sonore

Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Relaxation au son des bols tibétains et du gong .

Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 79 00 49

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English : Bain sonore

L’événement Bain sonore Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS