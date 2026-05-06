Bain Sonore dans les Hamacs Happy Center Dole

Dole

Bain Sonore dans les Hamacs

Happy Center 2 Rue Stephen Pichon Dole Jura

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:45:00

fin : 2026-09-12 16:45:00

Date(s) :

2026-09-12

L’Expérience Exclusive

Le Bain Sonore en Suspension

Vivez un voyage vibratoire unique, confortablement allongé(e) dans un hamac. Une immersion totale pour déconnecter du quotidien et retrouver votre harmonie intérieure.

L’avantage du hamac un cocon de douceur (uniquement de très grands hamacs que vous fassiez 1m50 ou 2m, vous serez parfaitement à l’aise et enveloppé(e) Poids maximum supporté 125 kg)

Lâcher-prise total Le hamac vous permet de relâcher 100% du poids de votre corps.

Sensation In-Utero Vous serez soutenu(e) et cocooné(e) dans cet espace sécurisant et réconfortant.

Apaisement profond Un véritable retour à soi qui libère le mental et les émotions.

Les bols tibétains créent une Synchronisation Cérébrale Les battements binauraux créés par les fréquences du bol aident le cerveau à passer des ondes Bêta (état d’alerte) aux ondes Alpha ou Thêta (relaxation profonde/méditation).

Qu’est-ce que c’est ? C’est un phénomène naturel où le cerveau crée de lui-même une troisième fréquence pour ralentir son activité.

Le Massage Vibratoire Un soin au cœur de nos cellules

Saviez-vous que notre corps est composé à environ 70 % d’eau ? Cette particularité fait de nous d’excellents conducteurs pour les ondes sonores.

Une onde de bien-être À l’image d’une pierre que l’on jette dans un étang, les vibrations des bols se propagent à travers tous les fluides de votre corps. Elles viennent masser délicatement chaque organe, chaque tissu et chaque cellule, aidant à dénouer les tensions physiques.

La structure de l’eau et l’intention Sous l’influence de fréquences harmonieuses, les molécules d’eau s’organisent pour créer des structures géométriques d’une perfection rare, semblables à de magnifiques flocons de neige.

Nos bains sonores sont complets chaque mois, pensez à réserver votre hamac en avance.

Confort parking privé et établissement de 125m2 climatisé

Places limitées, réservations obligatoires sur notre site internet. .

Happy Center 2 Rue Stephen Pichon Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Bain Sonore dans les Hamacs

L’événement Bain Sonore dans les Hamacs Dole a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE