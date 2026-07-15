Informations pratiques

Béziers

BAKÉKÉ

13B Bd Bertrand Duguesclin Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-26

fin : 2027-01-26

Date(s) :

2027-01-26

Au cœur de l’imaginaire, un jeu d’équilibre aussi drôle qu’inventif. Séances scolaires.

Dans ce spectacle muet, un personnage intrépide défie l’équilibre en imaginant d’étonnantes constructions géométriques à l’aide de simples seaux. Animé par une obstination sans faille, ce doux rêveur transforme l’impossible en terrain de jeu et nous entraîne dans un univers aussi ludique qu’absurde. .

13B Bd Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : BAKÉKÉ

At the heart of the imagination, a balancing act that’s as funny as it is inventive. School sessions.

L’événement BAKÉKÉ Béziers a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 ADT34