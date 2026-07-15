BAKÉKÉ Béziers
mardi 26 janvier 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
BAKÉKÉ
13B Bd Bertrand Duguesclin Béziers Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-26
fin : 2027-01-26
Date(s) :
2027-01-26
Au cœur de l’imaginaire, un jeu d’équilibre aussi drôle qu’inventif. Séances scolaires.
Dans ce spectacle muet, un personnage intrépide défie l’équilibre en imaginant d’étonnantes constructions géométriques à l’aide de simples seaux. Animé par une obstination sans faille, ce doux rêveur transforme l’impossible en terrain de jeu et nous entraîne dans un univers aussi ludique qu’absurde. .
13B Bd Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : BAKÉKÉ
At the heart of the imagination, a balancing act that’s as funny as it is inventive. School sessions.
L’événement BAKÉKÉ Béziers a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN DJ SET RPH SOUND SYSTEM ROOTS I VORIES & AXEL SAVAGE Béziers 15 juillet 2026
- ATELIER PETIT THÉÂTRE D’ÉMOTIONS Béziers 15 juillet 2026
- ARCADIA POÈMES ET CHANSONS Béziers 15 juillet 2026
- FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN CONCERT QUEEN OMEGA THE ROYAL SOULS Béziers 15 juillet 2026
- FESTIVAL LES NUITS DE BAYSSAN QUEEN OMEGA & THE ROYAL SOULS Route de Vendres Béziers 15 juillet 2026