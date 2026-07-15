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AGENDA · Béziers

BAKÉKÉ Béziers

mardi 26 janvier 2027 · Béziers

Informations pratiques

Début
mardi 26 janvier 2027
Fin
mardi 26 janvier 2027
Adresse
13B Bd Bertrand Duguesclin
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif
10 10 10

Béziers

BAKÉKÉ

13B Bd Bertrand Duguesclin Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-26
fin : 2027-01-26

Date(s) :
2027-01-26

Au cœur de l’imaginaire, un jeu d’équilibre aussi drôle qu’inventif. Séances scolaires.
Dans ce spectacle muet, un personnage intrépide défie l’équilibre en imaginant d’étonnantes constructions géométriques à l’aide de simples seaux. Animé par une obstination sans faille, ce doux rêveur transforme l’impossible en terrain de jeu et nous entraîne dans un univers aussi ludique qu’absurde.   .

13B Bd Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82  billetterie.theatre@beziers.fr

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English : BAKÉKÉ

At the heart of the imagination, a balancing act that’s as funny as it is inventive. School sessions.

L’événement BAKÉKÉ Béziers a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 ADT34

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