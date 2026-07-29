Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Bakéké Fabrizio Rosselli

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-07 16:30:00

fin : 2027-03-07

Date(s) :

2027-03-07

Dans ce spectacle sans paroles, un personnage se joue de nos manies en construisant des formes géométriques, toutes plus étonnantes les unes que les autres.

Vêtu d’une blouse noire et d’un chapeau de paille, ce doux rêveur nous emmène sur un rythme endiablé dans la grande aventure de son quotidien, entre chutes, défis et… seaux (bakéké en hawaïen) !

Avec malice et habileté, il tente de surmonter les difficultés qui se présentent à lui et n’a de cesse de rebondir, avec un optimisme et une générosité sans limites. Réussira-t-il à s’en sortir grâce à son ingéniosité et sa détermination ?

Un spectacle ludique et absurde autour de la persévérance, de l’ambition et de l’échec.

A partir de 5 ans. .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

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English : Bakéké Fabrizio Rosselli

L’événement Bakéké Fabrizio Rosselli Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre