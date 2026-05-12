BAL A LA BERGERIE Parking La Ponge Ventalon en Cévennes

Ventalon en Cévennes

BAL A LA BERGERIE

Parking La Ponge Les Abeilles Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Cette année encore, le GAEC du Pountanel nous ouvre les portes de sa bergerie et son magnifique parquet pour un joyeux bal trad’ ! Une belle programmation nous attend avec, en première partie, Trémolo Grand Groupe Etoilé, l’atelier de musique traditionnel du foyer rural de Florac avant un bal du Duo Chopska.

Cette année encore, le GAEC du Pountanel nous ouvre les portes de sa bergerie et son magnifique parquet pour un joyeux bal trad’ ! Une belle programmation nous attend avec, en première partie, Trémolo Grand Groupe Etoilé, l’atelier de musique traditionnel du foyer rural de Florac, qui chauffera la salle et les danseur-euses avant un bal du Duo Chopska, avec François Heim à l’accordéon et Léa Bernot au violon, qui nous feront valser sur des airs aux influences balkano-orientales.

Buvette et restauration sur place.

Les bénévoles sont les bienvenu-es !! .

Parking La Ponge Les Abeilles Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 7 83 66 32 35

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English :

Once again this year, the GAEC du Pountanel opens the doors of its sheepfold and its magnificent parquet floor to us for a joyous trad’ ball! A fine line-up awaits us, with opening act Trémolo Grand Groupe Etoilé, the traditional music workshop of Florac’s foyer rural, before a dance by Duo Chopska.

L’événement BAL A LA BERGERIE Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère