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RENCONTRE CITOYENNE Ventalon en Cévennes

RENCONTRE CITOYENNE Ventalon en Cévennes

RENCONTRE CITOYENNE Ventalon en Cévennes samedi 30 mai 2026.

Adresse : L'Ayrolle

Ville : 48240 Ventalon en Cévennes

Département : Lozère

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Adulte

Ventalon en Cévennes

RENCONTRE CITOYENNE

L’Ayrolle Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Soyez les bienvenu(e)s le 30 mai pour une rencontre entre citoyens ! Tombola, pizzas, musique et convivialité seront au rendez-vous !
Soyez les bienvenu(e)s le 30 mai pour une rencontre entre citoyens ! Tombola, pizzas, musique et convivialité seront au rendez-vous !
A 11h, inauguration de l’aire de compostage collectif à l’Espinas. Ensuite, à l’Ayrolle, à partir de 15h, ludothèque, pétamobile, stand de la mairie et des associations. 17h goûter offert par la mairie, 18h spectacle de cirque, à 20h30 concert Djingui Milingui ambiance sud américaine, créole, balkanique. 22h scène ouverte. Buvette et petite restauration sur place.   .

L’Ayrolle Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 4 66 45 56 15  mairie.ventalon@gmail.com

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English :

We look forward to seeing you on May 30! Tombola, pizza, music and fun!

L’événement RENCONTRE CITOYENNE Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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