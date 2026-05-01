POMPE TON PROJET Relais de l’Espinas Ventalon en Cévennes

Ventalon en Cévennes

POMPE TON PROJET

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Viens profiter d’1h gratuite de conseils personnalisés pour avancer. Sylvain Lhuillier et Rym Soussi te proposeront un diagnostic express de ton projet, des idées concrètes pour te lancer ou te développer ainsi que des contacts utiles pour élargir ton réseau. Sur inscription.

Tu veux créer ton activité économique ? Tu es déjà en place mais tu as besoin d’un coup de pouce pour te développer ? Viens profiter d’1h gratuite de conseils personnalisés pour avancer. Sylvain Lhuillier, spécialiste de l’accompagnement de projets, et Rym Soussi, spécialiste en communication et visibilité digitale, te proposeront un diagnostic express de ton projet, des idées concrètes pour te lancer ou te développer ainsi que des contacts utiles pour élargir ton réseau. .

Relais de l’Espinas D35 Ventalon en Cévennes 48160 Lozère Occitanie +33 4 66 45 69 95

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English :

Come and enjoy 1 free hour of personalized advice to help you move forward. Sylvain Lhuillier and Rym Soussi will provide you with an express diagnosis of your project, concrete ideas for launching or developing your business, and useful contacts for expanding your network. Registration required.

L’événement POMPE TON PROJET Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère