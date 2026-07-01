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Bal avec les chemins de la danse Parvis de la Mairie Paris

samedi 4 juillet 2026 · Parvis de la Mairie · Paris

Bal avec les chemins de la danse Parvis de la Mairie Paris

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Parvis de la Mairie
Adresse
12 place Léon Blum
Ville
75011 Paris
Département
Paris

Au programme, la performance sHommeS XY : une ligne de danseurs traverse l’espace, portée par une musique improvisée en temps réel à la guitare électrique et à la batterie. Entre composition instantanée et énergie collective, chaque interprète, en situation de handicap ou non, laisse émerger sa singularité dans un spectacle vivant, poétique et toujours unique.

Puis place au Bal XXXL : un bal contemporain, inclusif et intergénérationnel ouvert à tou·te·s ! Tout le monde est invité à rejoindre les artistes sur la piste et à danser ensemble.

Entrée libre – Tout public

4 juillet 2026 – Parvis de la mairie, Paris 11e

Venez danser cet été dans le 11e !

La compagnie Les Chemins de la Danse investit le parvis de la mairie pour une soirée placée sous le signe de la rencontre et du mouvement partagé.
Le samedi 04 juillet 2026
de 17h00 à 18h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T20:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T17:00:00+02:00_2026-07-04T18:30:00+02:00

Parvis de la Mairie 12 place Léon Blum  75011 Paris


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