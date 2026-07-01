Bal avec les chemins de la danse Parvis de la Mairie Paris

Informations pratiques

Au programme, la performance sHommeS XY : une ligne de danseurs traverse l’espace, portée par une musique improvisée en temps réel à la guitare électrique et à la batterie. Entre composition instantanée et énergie collective, chaque interprète, en situation de handicap ou non, laisse émerger sa singularité dans un spectacle vivant, poétique et toujours unique.

Puis place au Bal XXXL : un bal contemporain, inclusif et intergénérationnel ouvert à tou·te·s ! Tout le monde est invité à rejoindre les artistes sur la piste et à danser ensemble.

Entrée libre – Tout public

4 juillet 2026 – Parvis de la mairie, Paris 11e

Venez danser cet été dans le 11e !



La compagnie Les Chemins de la Danse investit le parvis de la mairie pour une soirée placée sous le signe de la rencontre et du mouvement partagé.

Le samedi 04 juillet 2026

de 17h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T17:00:00+02:00_2026-07-04T18:30:00+02:00

Parvis de la Mairie 12 place Léon Blum 75011 Paris



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