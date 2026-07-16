Bal, Bibliothèque Intercommunale, Aubenas
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Intercommunale · Aubenas
Informations pratiques
Bal Samedi 3 octobre, 14h30 Bibliothèque Intercommunale Ardèche
accès libre et gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Venètz dançar !
Des danses du pays d’Oc au son du violon, de la cornemuse « musette », des flûtes et de bien d’autres instruments.
Un bal pour tous les âges et tous les niveaux.
Découvrez pas à pas, entrez en danse et repartez quand bon vous semble !
Un bal animé par la Cie Myriazik
Bibliothèque Intercommunale 2 Faubourg Camille Laprade 07200 Aubenas Aubenas 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475350194 http://mediatheque.bassin-aubenas.fr https://mediatheque.bassin-aubenas.fr/;https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmediathequeintercommunaleccba%3Figsh%3DaWEzOWRyMmFuMW53%26fbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR47GrhVraPtwxJuYR-JWH7zWp1I4uYzV5EcZQrahKRuiMz5ME4a4mA0d_5hsQ_aem_PU6rP_d42XZ3RQs5AEc-wQ&h=AT0Hk9YW2021MpvRKioFdiFpfhCP9Ca9RIwbzIyOi5X2APVh95ecRtxnybO4dSka5PxHBATjY8AAD6ML4pbdvbPJFsUCO6cI6FSwzjGaAZEQ8N2btb4cIasNvfiIEhLtDcmOwmgrHOUNirmP&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3Gv8ImYznBlWHbJoZWE5sdnGq_3YaEEpm6i7aNk-_qLwg5AI4zybXQzj6mXKWrCAyKzSSKGa07aK8Ql_GVHto4Mhf4NI_14Xmxi9mNZQAZVV1ydPKC9L6OEV68LIaVU2XDbu1kDNTQEqH-OpE-XRNEq8afnp0zYksONXtiZHuS8P_ybKIqQaRrc2mTm8DJmg
Biblis en folie 2026
©creative commons
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