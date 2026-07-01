Bal Clandestin + DJ Set, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Bal Clandestin + DJ Set Vendredi 30 avril 2027, 20h00 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 38€ / Tarif réduit : 31€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-30T20:00:00+02:00 – 2027-04-30T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-30T20:00:00+02:00 – 2027-04-30T21:30:00+02:00

Compagnie Chatha

Les chorégraphes tunisiens Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou creusent, sans relâche, un sillon singulier dans le paysage chorégraphique national et international. Raconter sa propre histoire par le corps, entrer dans la danse : telle est la liberté que propose Bal Clandestin.

Après avoir recueilli les parcours de sept danseurs et danseuses venus de différents pays, ils ont imaginé une mise en commun de leurs récits et composé à travers les corps un kaléidoscope chorégraphique, épousant les styles de chacun dans un ballet d’une précision millimétrée.

Portés par l’espoir d’un autre monde, galvanisés par les rythmes des deux DJ, les sept interprètes bousculent les codes du spectacle et invitent le spectateur à quitter la clandestinité pour entrer dans la danse.

Un spectacle immersif, un bal XXL, une célébration du vivre‑ensemble, sans jugement ni barrière, qui abolit les frontières entre le public dans la salle et la scène.

Passez le mot : ce rendez‑vous au Train Théâtre se transformera en une inoubliable piste de danse, hors du temps, prolongé en beauté par un DJ Set enflammé.

Avec Johanna Monadonnet, Stéphanie Pignion, Sakiko Oishi, Fabio Dolce, Aristide Desfrères, Bastien Roux et Hafiz Dhaou, conception, chorégraphie, mise en scène, scénographie : Aicha M’Barek et Hafiz Dhaou

INFO +

Appel à participation :

Soyez sur scène, au plus près de l’action et participez de façon intense à ce bal !

La compagnie recherche entre 30 et 40 complices.

Inscription auprès de la billetterie du Train Théâtre.

Tarif privilégié à 16€

Week-end de répétition → sam 3 avril 14h–17h, dim 4 avril 10h–16h, lieu à déterminer

Répétition générale → jeu 29 avril 19h–22h au Train Théâtre

Dans le cadre de Danse au fil d’Avril 2027

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 danse musique

Blandine Soulage