Bal conté “Happy birthday Louise!”, Hôtel de Ville, Épinay-sur-Seine

Informations pratiques

Bal conté “Happy birthday Louise!” Dimanche 20 septembre, 16h00 Hôtel de Ville Seine-Saint-Denis

25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

A la croisée de l’écriture créative et de la danse, le bal conté vous invite à découvrir un conte écrit à partir de l’histoire de Mme d’Epinay, agrémenté de pauses dansées mêlant imaginaire et spectacle vivant dont vous deviendrez les acteurs.rices.

Hôtel de Ville 1-3 rue Quetigny 93800 Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 0149719818 https://www.epinaysurseine.fr [{« type »: « email », « value »: « archives.patrimoine@epinay-sur-seine.fr »}] Construit au XVIII° siècle, il fut le château du Roi d’Espagne Don François d’Assise avant de devenir en 1908 l’Hôtel de Ville T.8- Lacépède ; Rose Bertin ; RER C- Epinay-sur-Seine ; T.11- Epinay-sur-Seine.

Spectacle bal conté “Happy birthday Louise!”

©Ville d’Epinay-sur-Seine