Bal Contredanses anglaises Ligueil
samedi 16 janvier 2027 · Ligueil
Informations pratiques
Ligueil
Bal Contredanses anglaises
Place du Gén Leclerc Ligueil Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 12 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 20:30:00
fin : 2027-01-16 23:30:00
Date(s) :
2027-01-16
Le temps d’une soirée, plongez dans l’univers des contredanses ! Animateurs, musiciens et stagiaires vous entraînent dans un bal mêlant répertoire historique et contemporain.
En costume ou non, venez vivre un moment chaleureux, rythmé par la danse et agrémenté d’un salon de thé.
5 .
Place du Gén Leclerc Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliothequeligueil@gmail.com
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English :
For one evening, immerse yourself in the world of contra dances! Instructors, musicians, and students will lead you in a dance that blends historical and contemporary repertoire.
Whether you wear period costume or not, come enjoy a warm and welcoming evening, filled with dance and featuring a tea party.
L’événement Bal Contredanses anglaises Ligueil a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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