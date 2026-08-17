Les Chercheuses de l’invisible Une aventure souterraine de Cécile Jeanson Ligueil
samedi 24 octobre 2026 · Ligueil
Informations pratiques
Ligueil
Les Chercheuses de l’invisible Une aventure souterraine de Cécile Jeanson
Place du Gén Leclerc Ligueil Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 15:00:00
fin : 2026-10-24 17:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Cécile Jeanson, autrice et dessinatrice du livre Les Chercheuses de l’invisible, invite les enfants à explorer ensemble
l’invisible souterrain, cette vie minuscule et magique qu’il y a sous terre, composée de mini-animaux aux super-pouvoirs étonnants.
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Place du Gén Leclerc Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliothequeligueil@gmail.com
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English :
Cécile Jeanson, author and illustrator of the book *Les Chercheuses de l’invisible*, invites children to explore together
the invisible world beneath the ground—that tiny, magical life that exists underground, made up of tiny animals with amazing superpowers.
L’événement Les Chercheuses de l’invisible Une aventure souterraine de Cécile Jeanson Ligueil a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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