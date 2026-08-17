Informations pratiques

Ligueil

Les Chercheuses de l’invisible Une aventure souterraine de Cécile Jeanson

Place du Gén Leclerc Ligueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 15:00:00

fin : 2026-10-24 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Cécile Jeanson, autrice et dessinatrice du livre Les Chercheuses de l’invisible, invite les enfants à explorer ensemble

l’invisible souterrain, cette vie minuscule et magique qu’il y a sous terre, composée de mini-animaux aux super-pouvoirs étonnants.

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Place du Gén Leclerc Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliothequeligueil@gmail.com

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English :

Cécile Jeanson, author and illustrator of the book *Les Chercheuses de l’invisible*, invites children to explore together

the invisible world beneath the ground—that tiny, magical life that exists underground, made up of tiny animals with amazing superpowers.

L’événement Les Chercheuses de l’invisible Une aventure souterraine de Cécile Jeanson Ligueil a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire