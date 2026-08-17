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AGENDA · Ligueil

Conférence Les danses de la renaissance italienne une origine possible des contredanses anglaises? Ligueil

samedi 16 janvier 2027 · Ligueil

Informations pratiques

Début
samedi 16 janvier 2027
Fin
samedi 16 janvier 2027
Heure de début
18:30:00
Adresse
Place du Gén Leclerc
Ville
37240 Ligueil
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Ligueil

Conférence Les danses de la renaissance italienne une origine possible des contredanses anglaises?

Place du Gén Leclerc Ligueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 18:30:00
fin : 2027-01-16 19:30:00

Date(s) :
2027-01-16

Conférence animée par Marie-Hélène Kervran suite à son atelier d’initiation aux danses de la renaissance italienne.
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Place du Gén Leclerc Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   bibliothequeligueil@gmail.com

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English :

A lecture led by Marie-Hélène Kervran following her introductory workshop on Italian Renaissance dance.

L’événement Conférence Les danses de la renaissance italienne une origine possible des contredanses anglaises? Ligueil a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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