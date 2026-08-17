Informations pratiques

Ligueil

Conférence Les danses de la renaissance italienne une origine possible des contredanses anglaises?

Place du Gén Leclerc Ligueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 18:30:00

fin : 2027-01-16 19:30:00

Date(s) :

2027-01-16

Conférence animée par Marie-Hélène Kervran suite à son atelier d’initiation aux danses de la renaissance italienne.

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Place du Gén Leclerc Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliothequeligueil@gmail.com

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English :

A lecture led by Marie-Hélène Kervran following her introductory workshop on Italian Renaissance dance.

L’événement Conférence Les danses de la renaissance italienne une origine possible des contredanses anglaises? Ligueil a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire