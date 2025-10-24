AGENDA · Francheleins
Bal Country Francheleins
samedi 17 octobre 2026 · Francheleins
Informations pratiques
Francheleins
Bal Country
Salle des fêtes Francheleins Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Venez participer au bal country organisé par l’association ça bouge .
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Salle des fêtes Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 82 75 55 cabougefrancheleins01@gmail.com
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English :
Come and take part in the country dance organized by the ça bouge association.
L’événement Bal Country Francheleins a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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