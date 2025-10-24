Informations pratiques

Francheleins

Bal Country

Salle des fêtes Francheleins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Venez participer au bal country organisé par l’association ça bouge .

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Salle des fêtes Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 82 75 55 cabougefrancheleins01@gmail.com

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English :

Come and take part in the country dance organized by the ça bouge association.

L’événement Bal Country Francheleins a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre