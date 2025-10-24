Informations pratiques

Francheleins

Soirée paëlla

Salle des fêtes Francheleins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Venez nombreux au rendez-vous de la Croisée des Deuches pour leur soirée paëlla !

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Salle des fêtes Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 91 48 42

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English :

Come one, come all to La Croisée des Deuches for their paella party!

L’événement Soirée paëlla Francheleins a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre