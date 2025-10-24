AGENDA · Francheleins
Soirée paëlla Francheleins
samedi 3 octobre 2026 · Francheleins
Informations pratiques
Francheleins
Soirée paëlla
Salle des fêtes Francheleins Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Venez nombreux au rendez-vous de la Croisée des Deuches pour leur soirée paëlla !
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Salle des fêtes Francheleins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 91 48 42
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English :
Come one, come all to La Croisée des Deuches for their paella party!
L’événement Soirée paëlla Francheleins a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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