Bal dans la salle des fêtes du palais impérial ! sur réservation, Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est, Strasbourg

Informations pratiques

Bal dans la salle des fêtes du palais impérial ! sur réservation Samedi 19 septembre, 20h00 Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est European Collectivity of Alsace

Gratuit sur inscription en ligne à partir du 08/09/2025

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

La DRAC Grand Est (ministère de la Culture) vous réserve de belles surprises pour une nouvelle édition exceptionnelle des Journées européennes du patrimoine : un bal folk dans la salle des fêtes du palais du Rhin, avec l’ensemble La Solive.

Les visites théâtralisées et le bal feront cette année l’objet d’une captation vidéo. En vous inscrivant, vous acceptez l’utilisation de ces images pour la communication de la DRAC et des artistes invités.

Gratuit sur inscription préalable : réservation en ligne à partir du 8/09, dans la limite des places disponibles.

Palais du Rhin – siège de la DRAC Grand Est 2 place de la République, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre European Collectivity of Alsace Grand Est 03 88 15 57 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Grand-Est [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/jep2026-bal-folk-au-palais-du-rhin »}] Édifié de 1883 à 1889 par Hermann Eggert, l’ancien palais impérial allemand s’inscrit au cœur de la Neustadt de Strasbourg, labellisée UNESCO depuis 2017. Classé parmi les monuments historiques propriété de l’État, le Palais du Rhin est « domaine national » depuis 2017. Il est le siège de la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est (ministère de la Culture) et de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Il abrite également le Service de l’Inventaire du patrimoine culturel (Région). Le parc n’est actuellement pas ouvert au public ; les anciennes écuries sont uniquement visibles depuis les rues du Maréchal Frère et du Maréchal Foch, de l’extérieur. Accès PMR sur demande à l’accueil.

Transports arrêt République, tram B, C, E, F, bus L15, L72, C6.

La DRAC Grand Est (ministère de la Culture) vous réserve de belles surprises pour une nouvelle édition exceptionnelle des Journées européennes du patrimoine : un bal folk dans la salle des fêtes du p…

© Cie La Solive. DRAC Grand Est / Dorothée Parent photographe