Bal de chants à danser par la Vuûle Vac Ner Coco cantine Paris

La Vuûle Vac Ner – chœur de chants à danser – vous invite à un bal aux

voix fait de chants de tradition populaires, passés de bouches en

bouches et de régions en régions.

Tours, rondes, mazurkas, La Vuûle

Vac Ner les tresse, les tords, ajoute des voix et des pieds pour faire

un bal où l’on dit ce qu’on a envie.

Rdv le 3 juillet à 19h, ça va être trop cool et c’est gratuit

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La Coco cantine est un lieu de convivialité et de restauration engagé pour le bien-manger, la vie de quartier, et le fun aussi.

Elle est située au 29 rue du soleil, 75020 Paris. Adhésion obligatoire à prix libre ( partir de 0 euros, possible sur place).

Salle, terrasse et toilettes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

En soirée, fermeture des espaces extérieurs à 22h et de l’ensemble du lieu à minuit (pour les voisin•es) !

3 juillet 2026 : Bal de chants à danser par la Vuûle Vac Ner à la Coco Cantine !

Le vendredi 03 juillet 2026

de 20h00 à 23h59

gratuit sous condition

Adhésion obligatoire (prix libre à partir de 0 euros, possible sur place ou sur helloasso)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T20:00:00+02:00_2026-07-03T23:59:00+02:00

Coco cantine 29 rue du soleil 75020 Paris



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