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Bal de chants à danser par la Vuûle Vac Ner Coco cantine Paris

Bal de chants à danser par la Vuûle Vac Ner Coco cantine Paris

Bal de chants à danser par la Vuûle Vac Ner Coco cantine Paris vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Coco cantine

Adresse : 29 rue du soleil

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : <p>Adhésion obligatoire (prix libre à partir de 0 euros, possible sur place ou sur helloasso)</p>

La Vuûle Vac Ner – chœur de chants à danser – vous invite à un bal aux
voix fait de chants de tradition populaires, passés de bouches en
bouches et de régions en régions.
Tours, rondes, mazurkas, La Vuûle
Vac Ner les tresse, les tords, ajoute des voix et des pieds pour faire
un bal où l’on dit ce qu’on a envie.

Rdv le 3 juillet à 19h, ça va être trop cool et c’est gratuit

————

La Coco cantine est un lieu de convivialité et de restauration engagé pour le bien-manger, la vie de quartier, et le fun aussi.
Elle est située au 29 rue du soleil, 75020 Paris. Adhésion obligatoire à prix libre ( partir de 0 euros, possible sur place).
Salle, terrasse et toilettes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
En soirée, fermeture des espaces extérieurs à 22h et de l’ensemble du lieu à minuit (pour les voisin•es) !

3 juillet 2026 : Bal de chants à danser par la Vuûle Vac Ner à la Coco Cantine !
Le vendredi 03 juillet 2026
de 20h00 à 23h59
gratuit sous condition

Adhésion obligatoire (prix libre à partir de 0 euros, possible sur place ou sur helloasso)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T02:59:00+02:00
Date(s) : 2026-07-03T20:00:00+02:00_2026-07-03T23:59:00+02:00

Coco cantine 29 rue du soleil  75020 Paris


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