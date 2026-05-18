Bal de la licorne Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge Paris
Bal de la licorne Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge Paris samedi 13 juin 2026.
Participez à la première édition du Bal de la licorne pour fêter la fin de l’exposition « Licornes ! ».
Le temps d’une soirée et à l’occasion du mois des fiertés, le musée se transforme en un espace de fête autour de l’univers de la licorne. Figure emblématique du Moyen Âge, elle est devenue un symbole contemporain des communautés LGBTQIA+.
La programmation
Le programme mêle performances et musique : la drag queen Élysée Moon proposera des interventions chantées et un quiz autour des licornes, puis un DJ set de Corrine fera vibrer la cour de l’hôtel médiéval.
Des étudiants de l’École du Louvre seront présents dans l’exposition « Licornes ! » pour vous accompagner dans votre découverte des œuvres.
Un service de restauration et de bar est assuré par la Table de Cana pendant la soirée (service payant).
L’événement bénéficie du soutien des Amis du musée de Cluny.
Costumes bienvenus !
Dans l’esprit festif de la soirée, les costumes sont les bienvenus. Afin d’assurer le confort et la sécurité de toutes et tous, merci de respecter les points suivants :
- Veuillez adopter une tenue respectueuse du musée et du
public
- Les costumes trop volumineux, encombrants ou susceptibles de
gêner la circulation sont interdits
- Les accessoires dangereux ou rigides (pointes, objets
contondants, structures imposantes, etc.) ne sont pas autorisés
- Les masques sont acceptés, mais doivent pouvoir être retirés
à tout moment (le visage doit rester identifiable, notamment à l’entrée)
- Les batteries de vélo et les trottinettes ne sont pas
autorisées
- Pas de vestiaire disponible
Une soirée festive sous le signe de la licorne
Le samedi 13 juin 2026
de 19h00 à 00h00
payant
10€ / 22€
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-13T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T19:00:00+02:00_2026-06-13T00:00:00+02:00
Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge 28 rue Du Sommerard 75005 Paris
https://www.musee-moyenage.fr/activites/programmation/bal-de-la-licorne.html
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