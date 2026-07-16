Bal de la Saint-Patrick, Grand-Théâtre, Bordeaux
mercredi 17 mars 2027 · Grand-Théâtre · Bordeaux
Informations pratiques
Bal de la Saint-Patrick Mercredi 17 mars 2027, 20h00 Grand-Théâtre Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-17T20:00:00+01:00 – 2027-03-17T23:00:00+01:00
Fin : 2027-03-17T20:00:00+01:00 – 2027-03-17T23:00:00+01:00
Danse | Pratiquer
Le salon Boireau du Grand-Théâtre se transforme en céilí irlandais, pour une Saint-Patrick aux côtés des Curious Bards. Jigs bondissants, strathspeys et hornpipes recréent l’énergie des assemblées populaires irlandaises d’antan. Trèfle en boutonnière, danses collectives et bonne humeur seront au rendez-vous, pour une fête joyeuse et ô combien musicale.
Au début de chaque bal ou au fil d’ateliers, une initiation à la danse est proposée avec des danseurs professionnels ou confirmés pour apprendre quelques pas simples. Des éléments de costumes issus des réserves de l’Opéra sont prêtés aux spectateurs lors de certains bals pour compléter leur tenue. Des ateliers préparatoires sont également proposés pour certains bals. Plus d’informations à venir.
Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699439-bal-de-la-saint-patrick »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/danse-pratiquer-bal-de-la-saint-patrick-87341 »}]
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