Bal de la Saint-Patrick, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Bal de la Saint-Patrick Mercredi 17 mars 2027, 20h00 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-17T20:00:00+01:00 – 2027-03-17T23:00:00+01:00

Fin : 2027-03-17T20:00:00+01:00 – 2027-03-17T23:00:00+01:00

Danse | Pratiquer

Le salon Boireau du Grand-Théâtre se transforme en céilí irlandais, pour une Saint-Patrick aux côtés des Curious Bards. Jigs bondissants, strathspeys et hornpipes recréent l’énergie des assemblées populaires irlandaises d’antan. Trèfle en boutonnière, danses collectives et bonne humeur seront au rendez-vous, pour une fête joyeuse et ô combien musicale.

Au début de chaque bal ou au fil d’ateliers, une initiation à la danse est proposée avec des danseurs professionnels ou confirmés pour apprendre quelques pas simples. Des éléments de costumes issus des réserves de l’Opéra sont prêtés aux spectateurs lors de certains bals pour compléter leur tenue. Des ateliers préparatoires sont également proposés pour certains bals. Plus d’informations à venir.

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699439-bal-de-la-saint-patrick »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/danse-pratiquer-bal-de-la-saint-patrick-87341 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux