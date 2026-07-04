Bal de l’Equinoxe Route de Soudeilles Égletons

Informations pratiques

Égletons

Bal de l’Equinoxe

Route de Soudeilles Chateau Robert Égletons Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La voici, la voilà, la billetterie du 3ème bal de l’équinoxe est lancée !

Vous pouvez réserver pour le bal et pour les stages proposés

– “Utilisation de l’espace en danse de couple” danse de couple confirmé (15h-18h) avec Anatole Lorne

– Stage danses trad débutant.e.s (16h-18h) avec les Louves

– Stage de chant “Polyphonies et polyrythmies occitanes actuelles” (15h30-18h) avec Isabelle Bourguétou

– Stage d’accordéon niveau moyen/confirmé (10h-13h) avec Rémi Geffroy (et là il n’y a que 12 places donc autant vous dire qu’il faut être rapide !) .

Route de Soudeilles Chateau Robert Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine danseavecleslouves19@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal de l’Equinoxe

L’événement Bal de l’Equinoxe Égletons a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières