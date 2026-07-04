Bal de l’Equinoxe Route de Soudeilles Égletons
samedi 19 septembre 2026 · Route de Soudeilles · Égletons
Informations pratiques
Égletons
Bal de l’Equinoxe
Route de Soudeilles Chateau Robert Égletons Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La voici, la voilà, la billetterie du 3ème bal de l’équinoxe est lancée !
Vous pouvez réserver pour le bal et pour les stages proposés
– “Utilisation de l’espace en danse de couple” danse de couple confirmé (15h-18h) avec Anatole Lorne
– Stage danses trad débutant.e.s (16h-18h) avec les Louves
– Stage de chant “Polyphonies et polyrythmies occitanes actuelles” (15h30-18h) avec Isabelle Bourguétou
– Stage d’accordéon niveau moyen/confirmé (10h-13h) avec Rémi Geffroy (et là il n’y a que 12 places donc autant vous dire qu’il faut être rapide !) .
Route de Soudeilles Chateau Robert Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine danseavecleslouves19@gmail.com
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English : Bal de l’Equinoxe
L’événement Bal de l’Equinoxe Égletons a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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