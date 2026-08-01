Informations pratiques

Die

Bal de pompiers

Place de l’Évêché Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le bal des pompiers est de retour !

Au programme

Soirée animée par Dezarno Duo et le groupe UFO

Buvette et food-trucks

.

Place de l’Évêché Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 08 77

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English :

The Firefighters’ Dance is back!

On the program:

An evening featuring performances by Dezarno Duo and the band UFO

Refreshments and food trucks

L’événement Bal de pompiers Die a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Pays Diois