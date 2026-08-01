Bal de pompiers Die
vendredi 14 août 2026 · Die
Informations pratiques
Die
Bal de pompiers
Place de l’Évêché Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Le bal des pompiers est de retour !
Au programme
Soirée animée par Dezarno Duo et le groupe UFO
Buvette et food-trucks
.
Place de l’Évêché Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 08 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Firefighters’ Dance is back!
On the program:
An evening featuring performances by Dezarno Duo and the band UFO
Refreshments and food trucks
L’événement Bal de pompiers Die a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Pays Diois
À voir aussi à Die (Drôme)
- Exposition de photographies Facettes Vercors Abbaye Notre-Dame de Valcroissant Die 11 août 2026
- Visite nocturne des remparts de Die Les remparts Die 11 août 2026
- Concert Le Jardin Imaginaire Temple de Die Temple Die 12 août 2026
- Soirée conviviale Afterwork du Brasseur Brasserie de la Vallée du Rhône La Manivelle Die 13 août 2026
- Concert PAN & BAYAN Abbaye de Valcroissant Die 17 août 2026