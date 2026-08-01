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AGENDA · Die

Bal de pompiers Die

vendredi 14 août 2026 · Die

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place de l'Évêché
Ville
26150 Die
Département
Drôme
Tarif

Die

Bal de pompiers

Place de l’Évêché Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Le bal des pompiers est de retour !
Au programme
Soirée animée par Dezarno Duo et le groupe UFO
Buvette et food-trucks
  .

Place de l’Évêché Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 08 77 

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English :

The Firefighters’ Dance is back!
On the program:
An evening featuring performances by Dezarno Duo and the band UFO
Refreshments and food trucks

L’événement Bal de pompiers Die a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Pays Diois

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