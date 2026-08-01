UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cubry

Bal d’époque au domaine de Bournel Cubry

vendredi 21 août 2026 · Cubry

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Adresse
Domaine de Bournel
Ville
25680 Cubry
Département
Doubs
Tarif
49 49 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cubry

Bal d’époque au domaine de Bournel

Domaine de Bournel Cubry Doubs

Tarif : 49 – 49 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Le Domaine de Bournel vous invite pour un bal d’époque dans son enceinte.   .

Domaine de Bournel Cubry 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 00 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal d’époque au domaine de Bournel

L’événement Bal d’époque au domaine de Bournel Cubry a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES

À voir aussi à Cubry (Doubs)