Informations pratiques

Cubry

Soirée Barbecue Guinguette au Domaine de Bournel

Domaine de Bournel Cubry Doubs

Tarif : 21.5 – 21.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-26

Le domaine de Bournel vous accueille pour une soirée barbecue/guinguette dans son enceinte. .

Domaine de Bournel Cubry 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 00 10

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English : Soirée Barbecue Guinguette au Domaine de Bournel

L’événement Soirée Barbecue Guinguette au Domaine de Bournel Cubry a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES